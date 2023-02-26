جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد غرق مركب المهاجرين فجر اليوم الأحد، قرب سواحل مدينة كروتونى فى منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا. فيما أشارت وكالة "أنسا" الإيطالية إلى أن حصيلة الضحايا تصل إلى ثلاثين قتيلاً، لافتة إلى استمرار عمليات البحث فى حين أن الأمواج العالية تعيق عمل فرق الإغاثة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العثور على جثث 27 مهاجرا على أحد شواطئ جنوب إيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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