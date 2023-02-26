العالم اليوم - بوتين: الغرب يريد تصفية روسيا.. والناتو شريك بـ"جرائم كييف"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 11:20 صباحاً - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمداد هذا البلد بالأسلحة، متهما الغرب بالتخطيط لتدمير روسيا.

وقال الرئيس الروسي إن دول حلف شمال الأطلسي "ترسل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا، هذه مشاركة فعلية" في النزاع.

وذكر بوتين أن الغرب يريد تصفية روسيا وأنه شريك غير مباشر في "جرائم" كييف.

وجاءت تصريحات بوتين خلال المقابلة التي بثتها قناة "روسيا 1":