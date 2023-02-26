انقطاع الكهرباء عن أكثر من 120 ألف شخص فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات المحلية فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية صباح اليوم الأحد، أن أكثر من 120 ألف شخص لا يزالون بدون كهرباء بعد أيام من تعرض الولاية لعاصفة شتوية حادة كانت الأقوى على الإطلاق منذ سنوات.





وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية - أن العاصفة الشتوية الحادة التى اجتاحت الساحل الغربى لكاليفورنيا مصطحبة فيضانات ودرجات حرارة شديدة البرودة حولت تركيزها إلى جنوب الولاية مساء أمس السبت، مما أدى إلى تضخم الأنهار إلى مستويات خطيرة وتساقط الثلوج حتى فى المناطق المنخفضة حول لوس أنجلوس.

وأضافت الهيئة أنها كانت واحدة من أقوى العواصف التى ضربت جنوب غرب كاليفورنيا على الإطلاق، وحتى مع انخفاض حجم الرياح والأمطار، استمر تأثيرها الكبير بما فى ذلك تساقط الثلوج إلى ارتفاعات منخفضة تصل إلى 1000 قدم (305 أمتار). وغطت التلال الواقعة حول ضواحى سانتا كلاريتا بشمال لوس أنجلوس، باللون الأبيض، كما تساقط الثلج حول الضواحى الداخلية إلى الشرق.

مع ذلك، توقفت التحذيرات من هبوب عاصفة ثلجية على الجبال وإمكانية وقوع فيضانات واسعة النطاق فى وقت متأخر من الليل مع انحسار العاصفة فى المنطقة. وقال خبراء الأرصاد "إنه ستكون هناك راحة ليوم واحد قبل وصول العاصفة الجديدة مع حلول غد الإثنين".

وبعد أيام من الرياح العاتية والأشجار المدمرة والأسلاك المتساقطة، أصبح أكثر من 120 ألف شخص فى كاليفورنيا بدون كهرباء، وفقا لموقع شركة PowerOutage.us للكهرباء. وظل الطريق السريع الرئيسى بين الشمال والجنوب فى الساحل الغربى مغلقا بسبب الثلوج الكثيفة والجليد فى ممر تيجون عبر الجبال الواقعة بشمال لوس أنجلوس.

جدير بالذكر أن إدارة الإطفاء فى لوس أنجلوس كانت قد استخدمت طائرة هليكوبتر لإنقاذ أربعة من المشردين الذين تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات على ضفاف نهر لوس أنجلوس، وقال المتحدث باسم الإدارة براين همفرى "إن اثنين نقلا للمستشفى بسبب انخفاض حرارة الجسم".

فى الوقت نفسه، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 350 ألف شخص فى ولاية ميتشيجان حتى وقت مبكر من بعد ظهر أمس السبت، وفقا لتقارير المرافق الرئيسية فى الولاية والتى أكدت استمرار الجهود من أجل إعادة الإضاءة لمعظم عملائها بحلول ليلة الأحد.