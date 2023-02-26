بوتين: الغرب يسعى إلى تصفية روسيا

جدة - نرمين السيد - وأكد بوتين: "لا نعارض المشاركة فى مناقشة التكافؤ النووى مع الناتو"، مشددًا فى الوقت ذاته على ضرورة أخذ القوة النووية للناتو فى الحسبان، وأضاف أن الناتو شريك غير مباشر فى الجرائم التى ارتكبتها كييف. وأشار الرئيس بوتين إلى أن وحدة الشعب الروسى شرط أساسى للنصر.

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