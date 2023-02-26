الصين تسجل 7 وفيات بسبب كورونا فى 6 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس السبت، تسجيل 7 حالات وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى مستشفياتها خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير الجارى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وفى بيانه، أشار المركز الصينى إلى تراجع عدد الوفيات بشكل كبير من ذروة يومية بلغت 4273 فى 4 يناير الماضى، إلى صفر وفيات يوم الخميس الماضى. كما أوضح البيان أن جميع الحالات المسجلة فى الصين منذ ديسمبر الماضى، كانت بسبب سلالات من المتحور أوميكرون.

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