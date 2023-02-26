زلزال بقوة 6 درجات يضرب روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة محطة رصد الزلازل، يلينا سيميونوفا: "لقد تم تسجيل زلزال بقوة 6.0 ريختر، ووقع مركز الزلزال على بعد 102 كيلومتر جنوب غربى قرية "جولوفينو" فى جزيرة كوريل "كوناشير"، وبلغ عمق الزلزال 63 كيلومتر". وأشارت رئيسة محطة رصد الزلازل إلى أن زلزال بقوة وصلت إلى 4 ريختر حدث فى مدينة "يوجنو- كوريلسك"(كوريل الجنوبية) أيضا.

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