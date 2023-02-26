العالم اليوم - لتجنب خطر سرطان الأمعاء.. ابتعد عن هذه الأطعمة فورا

انتم الان تتابعون خبر لتجنب خطر سرطان الأمعاء.. ابتعد عن هذه الأطعمة فورا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 10:19 صباحاً - ترتبط العديد من حالات سرطان الأمعاء بتناول اللحوم الحمراء والمعالجة، ولكن استبدال هذه الأنواع بأنواع أخرى من الممكن أن يقلل خطر الإصابة بالمرض.

سرطان الأمعاء قابل للعلاج والشفاء إذا تم تشخيصه في مرحلة مبكرة، ولكن هذه الفرصة تنخفض بشكل كبير مع تطور المرض.

لقد حددت الدراسات أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

يشير مصطلح اللحوم المصنعة إلى أي لحوم تمت معالجتها لإضافة نكهة أو لإطالة مدة صلاحيتها، مثل النقانق والسلامي واللحم المقدد.

ووجدت دراسة حديثة، نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية، أن استبدال تلك الأنواع من اللحوم، باللحوم غير المعالجة يقلل فرص الإصابة بالمرض.

ووجد باحثون من جامعة نورثمبريا أن هذا التبادل البسيط يؤدي إلى انخفاض كبير في السموم الجينية المعوية، والتي يمكن أن تسبب سرطان الأمعاء، وتزيد من بكتيريا الأمعاء الصحية.

وقال دانيال كومان، الأستاذ المشارك في علوم التغذية بجامعة نورثمبريا: "يعتبر سرطان الأمعاء رابع أكثر أنواع السرطان شيوعا في المملكة المتحدة، مع وجود أكثر من 40000 حالة جديدة كل عام، وترتبط البيانات باستمرار استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة".

وأضاف: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن مصدر البروتين الغني بالألياف هذا يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء على المدى الطويل."

بالنظر إلى 20 من الذكور البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 50 عاما، تم تقسيم التجربة السريرية العشوائية إلى مرحلتين، في الأولى تناولوا لحوما معالجة وفي الثانية لا.

وبعد تحليل عينات البراز والبول من متطوعي المرحلة الثانية، وجد الباحثون أن مستويات السموم الجينية المكتشفة انخفضت بشكل كبير، فيما ارتفعت بشكل كبير في نتائج المرحلة الأولى.