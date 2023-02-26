العالم اليوم - مسؤول أوكراني يكشف هدف "هجوم الربيع" المضاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 10:19 صباحاً - كشف نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، الأحد، عن هدف الهجوم الذي يجري التخطيط له في الربيع القادم.

وقال سكيبيتسكي في مقابلة مع وسائل إعلام، إن الهجوم المضاد في الربيع المقبل، يستهدف استعادة المناطق الجنوبية وصولا إلى القرم.

وأبلغت السلطات الأوكرانية، السبت، عن عشرات الضربات والهجمات الروسية الجديدة على مدن في الشرق والجنوب.

وأعلن الجيش الأوكراني، عن 27 غارة جوية روسية و75 هجوما من عدة قاذفات صواريخ في آخر 24 ساعة.

وأفاد في بيان بأن الجهود الهجومية الروسية ما زالت تتركز في شرق أوكرانيا الصناعي ومنطقة الشمال الشرقي.

كما تم الإبلاغ عن إصابة 5 مدنيين في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا، والتي تنقسم إلى نصفين تقريبا بين السيطرة الروسية والأوكرانية.

وفي منطقة خيرسون الجنوبية، أبلغ الحاكم أولكسندر بروكودين أيضا عن 83 هجوما روسيا، حيث قصفت العاصمة الإقليمية - وتسمى خيرسون أيضا- 9 مرات، وتم قصف مبان سكنية ودار حضانة ومؤسسة طبية.

وأكد رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني إصابة 3 مدنيين في المنطقة.

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد أكد في وقت سابق من السبت سيطرة القوات الروسية منذ بداية الحرب على 1877 بلدة أوكرانية.