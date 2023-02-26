مقتل 4 أشخاص فى انفجار بـ باكستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، وقع الانفجار فى سوق بمنطقة بارخان بإقليم بلوشستان. وطوقت الشرطة وقوات الأمن المنطقة، وشنّت عملية تفتيش للقبض على الجناة، فيما لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

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