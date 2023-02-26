القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقال بريجوجين- إن الوحدات الهجومية التابعة لشركة "فاجنر" العسكرية سيطرت على بلدة ياجودنوى، مشيرا إلى أن 1740 مترا تفصل القوات الروسية عن مركز مدينة أرتيوموفسك "باخموت" الاستراتيجية فى دونيتسك الشعبية.

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