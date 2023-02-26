جدة - نرمين السيد - وأعلن دانييل أوباجتيك، الرئيس التنفيذى لشركة "بى.كيه.إن أورلين" البولندية لتكرير النفط، أمس السبت، أن روسيا أوقفت إمدادات النفط إلى بولندا عبر خط أنابيب دروجبا.
وقال أوباجتيك فى تغريدة عبر "تويتر": "نحن نوفر الإمدادات بشكل فعال. أوقفت روسيا الإمدادات إلى بولندا ونحن مستعدون لذلك. لا يأتى سوى عشرة بالمئة فقط من النفط الخام من روسيا وسنستبدله بنفط من مصادر أخرى".
فيما أكدت "بى.كيه.إن أورلين" أنها تستطيع إمداد مصافيها بالكامل عبر البحر، وأن وقف إمدادات خطوط الأنابيب لن يؤثر على شحنات البنزين والسولار للعملاء.
يذكر أن الاتحاد الأوروبى كان قد استثنى خط دروجبا من العقوبات التى فرضها على روسيا عقب اندلاع الحرب فى أوكرانيا فى 24 فبراير 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا: روسيا أوقفت ضخ النفط إلينا عبر خط أنابيب دروجبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.