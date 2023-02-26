بولندا: روسيا أوقفت ضخ النفط إلينا عبر خط أنابيب دروجبا

جدة - نرمين السيد - وأعلن دانييل أوباجتيك، الرئيس التنفيذى لشركة "بى.كيه.إن أورلين" البولندية لتكرير النفط، أمس السبت، أن روسيا أوقفت إمدادات النفط إلى بولندا عبر خط أنابيب دروجبا.

وقال أوباجتيك فى تغريدة عبر "تويتر": "نحن نوفر الإمدادات بشكل فعال. أوقفت روسيا الإمدادات إلى بولندا ونحن مستعدون لذلك. لا يأتى سوى عشرة بالمئة فقط من النفط الخام من روسيا وسنستبدله بنفط من مصادر أخرى".

فيما أكدت "بى.كيه.إن أورلين" أنها تستطيع إمداد مصافيها بالكامل عبر البحر، وأن وقف إمدادات خطوط الأنابيب لن يؤثر على شحنات البنزين والسولار للعملاء.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى كان قد استثنى خط دروجبا من العقوبات التى فرضها على روسيا عقب اندلاع الحرب فى أوكرانيا فى 24 فبراير 2022.