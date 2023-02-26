وقالت شركة الأبحاث الألمانية فى تقرير هذا الأسبوع، استنادًا إلى بيانات من معهد كيل للاقتصاد العالمى، إن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حتى منتصف يناير 2023، والتى امتدت للأشهر الأحد عشر الأولى من الصراع، بلغت 46.6 مليار دولار، وذلك مقارنة بمتوسط إنفاق عسكرى سنوى قدره 43.4 مليار دولار، خلال السنوات العشر الأولى من حرب أفغانستان.
وقال مارتن أرمسترونج، صحفى البيانات فى "ستاتيستا"، إنه "عند حساب متوسط التكاليف السنوية للحروب السابقة التى شاركت فيها الولايات المتحدة، يمكن رؤية الحجم الحقيقى لنفقات مساعدات أوكرانيا"، موضحًا أن إجمالى الدعم الأوكرانى لا يشمل 5 مليارات دولار إضافية من الأسلحة والمعدات التى أرسلها البنتاجون أخيرا إلى كييف.
ويستثنى التقرير أرقام المساعدات غير العسكرية، مثل 4.5 مليار دولار التى تعهد بها بايدن لتمويل المعاشات التقاعدية والرواتب الحكومية والإنفاق العام الآخر.
كما أن واشنطن خصصت مؤخرًا 113 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، حيث تعهد العديد من مسؤولى الإدارة بمواصلة دعم كييف "طالما استغرقت ذلك".
وبحسب تقرير "القاهرة الإخبارية"، فقد وصف بعض المشرعون فى واشنطن، مثل النائبة الديمقراطية سيث مولتون من ولاية ماساتشوستس والجمهورية الجورجية مارجورى تايلور جرين، أزمة أوكرانيا بأنها "حرب بالوكالة" تشنها الولايات المتحدة وحلف الناتو ضد روسيا.
وتشير وكالة الأبحاث الألمانية إلى أن الولايات المتحدة تنفق فى أوكرانيا أكثر مما تم إنفاقه لتمويل حربها، على الرغم من أنها تفعل ذلك بدون نشر أى قوات رسميا فى أوكرانيا أو إعلان نفسها طرفا مباشرا فى الصراع.
وبحسب "ستاتيستا"، تخطى الإنفاق العسكرى الأمريكى أكثر مما أنفقته واشنطن فى حروب أخرى مثل: فيتنام، حيث بلغ متوسطه 90.9 مليار دولار من 1965 إلى 1975؛ العراق بمبلغ إجمالى قدره 125.1 مليار دولار فى السنة من 2003 إلى 2010؛ وكوريا، حيث كان المعدل السنوى 138.2 مليار دولار من 1950 إلى 1953.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «ستاتيستا» الألمانية: إنفاق أمريكا العسكرى فى أوكرانيا تخطى حروبها المباشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.