«ستاتيستا» الألمانية: إنفاق أمريكا العسكرى فى أوكرانيا تخطى حروبها المباشرة

جدة - نرمين السيد - كشف بيانات جمعتها شركة "ستاتيستا" الألمانية للأبحاث، عن أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أنفقت المزيد من الأموال على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يفوق ما أنفقته الولايات المتحدة سنويًا لخوض حربها فى أفغانستان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت شركة الأبحاث الألمانية فى تقرير هذا الأسبوع، استنادًا إلى بيانات من معهد كيل للاقتصاد العالمى، إن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حتى منتصف يناير 2023، والتى امتدت للأشهر الأحد عشر الأولى من الصراع، بلغت 46.6 مليار دولار، وذلك مقارنة بمتوسط ​​إنفاق عسكرى سنوى قدره 43.4 مليار دولار، خلال السنوات العشر الأولى من حرب أفغانستان.

وقال مارتن أرمسترونج، صحفى البيانات فى "ستاتيستا"، إنه "عند حساب متوسط ​​التكاليف السنوية للحروب السابقة التى شاركت فيها الولايات المتحدة، يمكن رؤية الحجم الحقيقى لنفقات مساعدات أوكرانيا"، موضحًا أن إجمالى الدعم الأوكرانى لا يشمل 5 مليارات دولار إضافية من الأسلحة والمعدات التى أرسلها البنتاجون أخيرا إلى كييف.

ويستثنى التقرير أرقام المساعدات غير العسكرية، مثل 4.5 مليار دولار التى تعهد بها بايدن لتمويل المعاشات التقاعدية والرواتب الحكومية والإنفاق العام الآخر.

كما أن واشنطن خصصت مؤخرًا 113 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، حيث تعهد العديد من مسؤولى الإدارة بمواصلة دعم كييف "طالما استغرقت ذلك".

وبحسب تقرير "القاهرة الإخبارية"، فقد وصف بعض المشرعون فى واشنطن، مثل النائبة الديمقراطية سيث مولتون من ولاية ماساتشوستس والجمهورية الجورجية مارجورى تايلور جرين، أزمة أوكرانيا بأنها "حرب بالوكالة" تشنها الولايات المتحدة وحلف الناتو ضد روسيا.

وتشير وكالة الأبحاث الألمانية إلى أن الولايات المتحدة تنفق فى أوكرانيا أكثر مما تم إنفاقه لتمويل حربها، على الرغم من أنها تفعل ذلك بدون نشر أى قوات رسميا فى أوكرانيا أو إعلان نفسها طرفا مباشرا فى الصراع.

وبحسب "ستاتيستا"، تخطى الإنفاق العسكرى الأمريكى أكثر مما أنفقته واشنطن فى حروب أخرى مثل: فيتنام، حيث بلغ متوسطه 90.9 مليار دولار من 1965 إلى 1975؛ العراق بمبلغ إجمالى قدره 125.1 مليار دولار فى السنة من 2003 إلى 2010؛ وكوريا، حيث كان المعدل السنوى 138.2 مليار دولار من 1950 إلى 1953.