بعد عامين على حكمه.. فرصة بايدن فى الترشح لولاية ثانية على المحك

جدة - نرمين السيد - أنهى الرئيس الأمريكى جو بايدن السنة الثانية من ولايته الرئاسية الأولى، ورغم أنه حقق إنجازات خصوصًا على الصعيد الداخلى إلا أنَّ فرص ترشحه لولاية ثانية لم تحسم بعد، إذ يعانى من انقسامات داخل حزبه ورفض الشعب الأمريكى ترشحه، ودفع ذلك جزء من أعضاء الحزب الديمقراطى إلى دعوته لعدم الترشح، فى الوقت الذى أعلن فيه عن نيته الترشح فى عام 2024.





عقبات فى وجه بايدن

من جانبه، قال مستشار وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، حازم الغبرا، إن الرئيس الأمريكى، كبير فى السن على أداء مهامه بالولاية الثانية، لأن الطبيعة البشرية مع كبر العمر تسهم فى ظهور بعض الأمراض، التى قد تؤثر فى قدرته على إدارة بلد مثل حجم الولايات المتحدة.

وأضاف"الغبرا"، فى حديث لـ"القاهرة الإخبارية"، الأحد، أن منافسى بايدن يصفونه بأنه "غير مؤهل لقيادة البلاد"، فيما يرى الغبرا أن "بايدن" قادر حتى الآن على العمل، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يحسم أمره بالترشح مرة أخرى.

ورغم إعلان "بايدن" بأنه يعتزم إعلان ترشحه، يرى "الغبرا" أن قرار الرئيس الأمريكى لن يتخذه بمفرده، ومن المتوقع أن يحسم أمره خلال الأسابيع المقبلة بعد العودة للحزب الديمقراطى الذى ينتمى إليه، وأشار إلى أن بايدن الآن يستشير أطباء وسياسيين للوقوف على جدية اتخاذ قرار ترشحه من عدمه، كما أنه مع قرب الانتخابات الأمريكية ستزداد شعبية "بايدن" إذا حققت أوكرانيا نصرًا على روسيا، أما عدم ترشحه سيعطى الفرصة للجمهوريين بشكل كبير.

استمرار الحزب الديمقراطى بالسلطة

وعن آليات اختيار مرشح الحزب الديمقراطى للانتخابات الأمريكية المقبلة، اعتبر إياد عفالقة، العضو السابق بتنفيذية الحزب الديمقراطى أنّ ترشح بايدن لولاية ثانية يُسهم فى استقرار الأوضاع واستمرار الحزب فى الحكم، مؤكدًا أن الحزب تعلم من تاريخ الانتخابات الأمريكية السابقة، ومن المتوقع أن يدفع بمرشحين آخرين إذا تأكد من فرص فوزهم.

وأوضح "عفالقة" أنّ السياسة لعبة استراتيجية، و"بايدن" لديه القدرة على تقديم أكثر حتى الآن، مشيرًا إلى أن المتقدمين فى السن داخل الولايات المتحدة قادرين على تقديم المزيد، وأنَّ المواطنين ينظرون إلى كل تحركات بايدن فى وسائل الإعلام.