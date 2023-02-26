العالم اليوم - أكثر السرطانات خطورة.. أعراض تساعد في الكشف المبكر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 09:22 صباحاً - يعتبر سرطان الرئة من أكثر السرطانات شيوعا، والتي يسعى الباحثون لإجراء الدراسات حولها في إطار محاولات وضع حد لانتشار المرض والوقاية منه.

وأعلنت الصحفية ومقدمة البرامج، إستير رانتزن (82 عاما) إصابتها بسرطان الرئة، الذي يصنف على أنه أكثر السرطانات خطورة وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وقالت رانتزن إنها "متفائلة"، على الرغم من انتشار السرطان الآن.

وتعتبر سرطانات الرئة بطيئة النمو ويمكن علاجها إذا تم اكتشافها مبكرا، وقد تشمل الأعراض سعالا يستمر لمدة 3 أسابيع أو أكثر، وضيق في التنفس.

ولكن هناك أشياء أخرى أقل وضوحا يجب مراقبتها، بما في ذلك فقدان الوزن وتضخم أطراف الأصابع.

و بحسب صحيفة "الصن" البريطانية، قال الطبيب آندي ويتامور إن "الكشف المبكر يساعد على وضع حد لانتشار المرض، والعلاج الكيماوي مفيد فيه هذه الحالة".

وأضاف: إذا استمر السعال لمدة 3 أو 4 أسابيع، فلا تتجاهله وتحدث إلى طبيبك لإجراء صورة للصدر بالأشعة السينية.

هناك عدد من الأعراض والعلامات التي قد تنبئ بالإصابة بسرطان الرئة:

سعال مستمر وشديد.

بحة في الصوت.

نقص في الوزن.

نقص في الشهية.

سعال مصحوب بدم.

ويعتبر التدخين أهم عامل خطير يمكن الوقاية منه ويتسبب في سرطان الرئة، لذلك يجب نشر الثقافة المتعلقة بضرورة وفوائد الإقلاع عن التدخين.