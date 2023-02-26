القاهرة الإخبارية: عاصفة «بايبر» تطلق إنذارها الأول فى ولاية كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وقال رامى جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إنَّ منطقة الساحل الغربى للولايات المتحدة الأمريكية خصوصًا جنوب ولاية كاليفورنيا غير معتادة على الطقس البارد أو العواصف الثلجية التى تشهدها الآن.

وذكر "جبر"، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامى تامر حنفى بقناة "القاهرة الإخبارية"، الأحد، أنَّ ولاية كاليفورنيا تشهد أول إنذار بهبوب عاصفة ثلجية (بايبر)، وهى الأولى من نوعها فى الشتاء منذ عام 1989.

وأوضح أن العاصفة ألقت بظلال كئيبة على كاليفورنيا، فالثلوج غطت الطرق والمنازل، ووصل ارتفاعها أكثر من متر عن سطح الأرض، وذلك بسبب تأثير العاصفة الثلجية على منطقة الساحل الغربى.

وتابع: "الحكومة المحلية بولاية كاليفورنيا فى ورطة كبيرة بسبب عجز المعدات اللازمة لرفع الثلوج، ومن المتوقع أن تطلب العون من الحكومة الفيدرالية بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ".

وأشار إلى أن السلطات داخل كاليفورنيا تلقت أكثر من 120 ألف بلاغ بانقطاع الكهرباء بسبب سقوط الأشجار الناتج عن الرياح العاتية.