العالم اليوم - بحضور روسيا وتركيا وإيران.. اجتماع بشأن سوريا

انتم الان تتابعون خبر بحضور روسيا وتركيا وإيران.. اجتماع بشأن سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 08:16 صباحاً - نقلت وسائل إعلام رسمية، الأحد، عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قوله إن وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران يرتبون لعقد اجتماع.

ونسبت الوكالة إلى بوجدانوف القول في مقابلة أجريت معه: "يوجد على جدول الأعمال الآن تنظيم اجتماع رباعي لمسؤولي الشؤون الخارجية".

وأضاف من دون الخوض في التفاصيل أن الاستعدادات جارية له.

وفي ديسمبر، أجرى وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا محادثات في موسكو لمناقشة الأزمة السورية.