الرئيس الأوكرانى: نستهدف أن تطول العقوبات العالمية الصناعة النووية الروسية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا "قوية" وتستهدف صناعة الدفاع والقطاع المالى لروسيا، مضيفا أن "الدبلوماسيين الأوكرانيين والدولة بأكملها يعملون على تمديد العقوبات العالمية، والأوروبية على وجه الخصوص، إلى الصناعة النووية الروسية".





وتابع زيلينسكى - فى خطابة اليومى عبر تقنية الفيديو، والتى أوردتها وكالة /يوكرينقورم/ الأوكرانية، "لقد اتخذ الشركاء (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة) بالفعل خطوات ذات صلة نتوقع الخطوات المناسبة من الاتحاد الأوروبى بالطبع، سنواصل العمل على عقوبات أوكرانية ضد الكيانات الروسية، وكل من يساعدها سيتم اتخاذ القرارات المناسبة".

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