الوثائقية تعرض فيلما عن الحرب الأمريكية على فيتنام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويتناول التقرير "الحرب الأمريكية" ومعاناة الشعب الفيتنامى بسبب الحرب كما يتناول التقرير شهادات شهود عيان عن الحرب والدمار الذى خلفته. وقالت شاهد عيان: "القادة الأمريكيون ضللونا وقلة قليلة منهم اعتبروا الشعب الفيتنامى بشر".

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