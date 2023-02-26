الأركان الأوكرانية: وحدات الصواريخ والمدفعية تصيب مجموعتين من الروس

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم عن تقرير لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية القول "خلال اليوم، شنت القوات الجوية الأوكرانية أربع غارات على مجموعات الأفراد والمعدات العسكرية للمحتلين. أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مجموعتين من القوى العاملة للعدو، ومحطة رادار، ونظام حرب إلكتروني".

وبحسب هيئة الأركان، شنت القوات الروسية - خلال اليوم - ست ضربات صاروخية وخمس غارات جوية و10 هجمات براجمات صواريخ، وتأثرت التجمعات السكنية والمدنيون.

وفى الأراضى التى استولت عليها القوات الروسية فى منطقتى زابوريجيا وخيرسون، ويزيد القوات الروسية من الضغط على السكان المدنيين، ويقومون بتفتيش المنازل.

وفى موسكو، قال نائب رئيس لجنة السياسات الإعلامية فى مجلس الدوما الروسي، ألكسندر يوشينكو إن عقوبات الاتحاد الأوروبى المعلنة اليوم ضد مجموعة "روسيا سيجودنيا" الإعلامية لا تثير الدهشة.

وأضاف: لا يوجد ما يثير الدهشة، هناك حرب هجينة وفى هذه الحالة، ضد وسائل الإعلام التى تعمل فى صالح روسيا".

وأشار إلى أن المجموعة "نشرت معلومات حول مسؤولية الدول الغربية عن أزمة الغذاء فى إفريقيا بعد عقوبات الغرب ضد روسيا".

كما تم إدراج المدير التنفيذى لمجموعة "روسيا سيفودنيا"، كيريل فيشينسكي، فى الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا.