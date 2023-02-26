العالم اليوم - زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 01:23 صباحاً - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قوته 6.5 درجة هز منطقة نيو بريتن في بابوا غينيا الجديدة، الأحد.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 65 كيلومترا، ولم تصدر الهيئة تحذيرات من أمواج مد (تسونامي).

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