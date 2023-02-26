العالم اليوم - أسبوع صعب لليفربول يكتمل بالتعادل مع كريستال بالاس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 01:23 صباحاً - أكمل ليفربول أسبوعا صعبا بالتعادل من دون أهداف مع كريستال بالاس بعد عرض متواضع، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستمرت معاناة ليفربول بعدما خسر 2-5 على ملعبه أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بينما خرج كريستال بالاس بنقطة مستحقة.

وأصبح ليفربول يحتل المركز السابع برصيد 36 نقطة من 23 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب الذي خاض 24 مباراة.

ويأتي كريستال بالاس في المركز 12 برصيد 27 نقطة، بعدما أخفق في تحقيق أي فوز في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي.