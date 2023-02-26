مقتل عاملين وإصابة 3 آخرين إثر انهيار جسر تحت الإنشاء في باكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 12:29 صباحاً - ذكرت الشرطة الباكستانية، أن قالب صب جسر تحت الإنشاء في ممر بهارا كاهو، انهار اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل عاملين وإصابة ثلاثة آخرين حاصرتهم الأنقاض.

ووجه وزير الداخلية رانا سناء الله خان، نور الأمين منجال كبير مفوضي شرطة إسلام آباد، بالتأكد من إنهاء عملية الإنقاذ في أسرع وقت، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية اليوم السبت.

كما وجه بتقديم أفضل مساعدة طبية للمصابين.

ووجه الوزير، رئيس هيئة تطوير العاصمة بالتحقيق بشأن أسباب هذا الحادث، وإثبات مسؤولية الجناة.

وأشار التقرير الأولي لشرطة العاصمة، إلى أن قالب صب العمود سقط بعدما اصطدمت به شاحنة.