باحث لـ القاهرة الإخبارية: الهند رفضت سياسة الاستقطاب الأمريكية ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والباحث السياسى يحيى حرب، إن الهند ومجموعة من الدول رفضت التورط فى الحرب الروسية الأوكرانية، لأنها رفضت سياسة الاستقطاب والحشد التى تقوم بها الولايات المتحدة ضد روسيا.





وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، مع النشرة الإخبارية، للقاهرة الإخبارية، أن هذا دليل أن أمريكا لم تستطع أن تستقطب الكثير من الدول حتى فى الشرق الأوسط وإفريقيا لأنها لا تريد أن تكون جزءًا من هذه الحرب.

وتابع، أن أمريكا تريد حربًا، وروسيا لا تريد أن تسميها حربًا ولكن تسميها عملية عسكرية خاصة ولكن الولايات المتحدة سعت لتهويلها، مشيرًا إلى أن سياسة بايدن تريد إعادة الاستقطاب حول المجتمع الغربى أو النظام الأمريكى الذى يقود العالم وهو يريد حشد العالم تجاه أوكرانيا.

وعن رفض مبادرة الصين لوقف الحرب، قال إن الموقف الأمريكى قد يكون له سببان رئيسيان الأول أنها لا تثق فى الصين أن تكون الوسيط بين الدول، والثانى أنها تريد أن تضعف الصين وتشل حركتها، لأنها هى المنافس الحقيقى للولايات المتحدة.