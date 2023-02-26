العالم اليوم - الأهلي يفقد نقطتين أمام صنداونز في يوم حزين للكرة المصرية

انتم الان تتابعون خبر الأهلي يفقد نقطتين أمام صنداونز في يوم حزين للكرة المصرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 فبراير 2023 12:22 صباحاً - عاشت كرة القدم المصرية يوما حزينا، السبت، انتهى بتعادل الأهلي مع ضيفه صنداونز الجنوب إفريقي، في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وحصد الأهلي نقطته الأولى في المجموعة من مباراتين، علما أنه يتذيل المجموعة لكنه يمتلك مباراة مؤجلة ضد القطن الكاميروني، بينما وصل صنداونز إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة، يليه الهلال السوداني بثلاث نقاط ثم القطن بنقطتين.

وتقدم صنداونز في الدقيقة 34 عن طريق بيتر شالويلي من عرضية وصلت له سهلة أمام المرمى، ثم تعادل صاحب الضيافة عبر رأسية محمد عبد المنعم بعد ساعة من اللعب.

وأضاف حسين الشحات هدف الأهلي الثاني من تسديدة متقنة في الدقيقة 74، إلا أن الضيوف استفاقوا بهدف من استغلال جيد لكرة مرتدة، حيث سدد مورينا في شباك محمد الشناوي من مسافة قريبة قبل 10 دقائق من النهاية.

ويأتي تعادل الأهلي بعد خسارة غريمه التقليدي الزمالك صفر-2 أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، والهزيمة المذلة لمنتخب مصر للشباب على ملعبه برباعية نظيفة، ليودع البطولة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للشباب من دور المجموعات.

وبات الزمالك في وضع حرج إذ حصد نقطة فقط في 3 مباريات ويتذيل مجموعته، بينما يتصدر الترجي بالعلامة الكاملة بتسع نقاط أمام المريخ السوداني بأربع نقاط، ويأتي شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث بثلاث نقاط.