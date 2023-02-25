القاهرة الإخبارية: المكسيك تبقى على دبلوماسييها فى بيرو رغم الأزمة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية المكسيكية، اليوم السبت، إن البلاد ستُبقى على تمثيلها الدبلوماسى والقنصلى فى بيرو، وتتعهد بإبقاء قنوات الاتصال بين البلدين مفتوحة، بينما عبّرت عن أسفها لقرار بيرو سحب سفيرها من المكسيك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





كانت دينا بولوارتى رئيسة بيرو الجديدة، أعلنت أمس الجمعة، عودة سفير بلادها لدى المكسيك ردًا على تصريحات نظيرها المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذى وصف حكومتها بأنها "غير دستورية".

وأكد الرئيس المكسيكى فى مؤتمر صحفى أمس أن بلاده ستستمر فى دعم رئيس بيرو السابق بيدرو كاستيلو، قائلا إنه انتُخب بشكل ديمقراطى وعزله الكونجرس والحكومة بشكل غير قانونى.

وأضاف لوبيز أوبرادور "نعتبر إقصاء كاستيلو من منصبه ظلمًا كبيرًا لأن الشعب هو من انتخبه. بالإضافة إلى ذلك، انتهك المحافظون فى بيرو، وهم أقلية، الدستور".

وقالت بولوارتى فى خطاب أذاعه التلفزيون إن التصريحات التى أدلى بها الرئيس المكسيكى "تنتهك مبدأ القانون الدولى بشأن عدم التدخل فى الشؤون الداخلية" للدول الأخرى.