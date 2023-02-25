الخارجية الروسية تأسف لـ«زعزعة» الغرب نشاط مجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - أعربت روسيا عن أسفها لاستمرار الدول الغربية فى "زعزعة" استقرار مجموعة العشرين، وكذلك استغلالها بطريقة معادية لروسيا، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية نشر اليوم السبت.





وجاء فى البيان الصادر بشأن الاجتماع الأول لوزراء مالية مجموعة العشرين وحكام البنوك المركزية فى عام 2023: "نأسف لاستمرار زعزعة استقرار نشاط" مجموعة العشرين "من قبل الغرب الجماعى واستخدامه بطريقة معادية لروسيا بشكل حصرى".

ووافق وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية على بيان مشترك يستثنى البنود التى تدين تصرفات روسيا فى أوكرانيا عقب اجتماعهم فى بنجالورو اليوم.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن "جميع وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية فى مجموعة العشرين وافقوا على الفقرات 1 و2 والفقرات من 5 إلى 17 جنبا إلى جنب مع الملحقين 1 و2".

ووفقا للوثيقة "كانت الفقرتان 3 و4 تدينان تصرفات روسيا فى أوكرانيا، ومع ذلك، ولم تتم الموافقة عليها من قبل ممثلى روسيا والصين. وتقول الوثيقة: "تم الاتفاق على الفقرتين 3 و4 من هذه الوثيقة، على النحو المقتبس من إعلان قادة بالى لمجموعة العشرين (15-16 نوفمبر 2022)، من قبل جميع الدول الأعضاء باستثناء روسيا والصين".

وكانت الفقرة الخاصة بالوضع فى أوكرانيا، التى لم يتم الموافقة عليها، تؤكد إدانة غالبية المسؤولين "بأشد العبارات" لإجراءات روسيا فى أوكرانيا، مضيفين أن الأزمة الأوكرانية تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمى. وتشير الوثيقة إلى أن "هناك آراء أخرى وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات".

وجاء فى الفقرة التى لم تتم الموافقة عليها "مع الاعتراف بأن مجموعة العشرين ليست منتدى لحل القضايا الأمنية، فإننا نقر بأن القضايا الأمنية يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمى".