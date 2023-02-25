العالم اليوم - ديربي الغضب.. أتلتيكو مدريد يعيق الريال ويقدم هدية لبرشلونة

انتم الان تتابعون خبر ديربي الغضب.. أتلتيكو مدريد يعيق الريال ويقدم هدية لبرشلونة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 10:19 مساءً - تعثر ريال مدريد الإسباني في الدوري المحلي، ليبتعد بمزيد من النقاط عن غريمه المتصدر برشلونة، وذلك بعد قمة "مشتعلة" في ديربي مدريد ليلة السبت.

وفرض أتلتيكو مدريد التعادل على ريال مدريد، بنتيجة 1-1، في ديربي العاصمة القوي، ليمنح هدية لبرشلونة الذي يواجه ألميريا الأحد.

وبالرغم من طرد أنخيل كوريا، سجل أتلتيكو أولا عن طريق المدافع خوسيه خيمينيز بالدقيقة 78، قبل أن يتعادل ريال مدريد بصعوبة، برأسية لاعبه المراهق ألفارو رودريغيز، بالدقيقة 85.

وبهذا التعادل، قد يبتعد الملكي 10 نقاط كاملة، عن المتصدر برشلونة، في حال فوز الأخير على ألميريا الأحد.