العالم اليوم - الشارقة يهزم العين ويحقق "السوبر الإماراتي"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 09:22 مساءً - حقق نادي الشارقة لقب كأس السوبر الإماراتي، بانتصاره مساء السبت، على نادي العين، بنتيجة 1-0.

وعلى استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، مساء السبت، حسم الشارقة قمة من العيار الثقيل، في بطولة كأس السوبر الإماراتية الـ«15».

واكتفى الشارقة بهدف "هدية" من مهاجم العين، التوغولي كوجو لابا، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 29، بعد أن ارتطمت به رأسية نجم الشارقة كايو.

واستطاع الشارقة إغلاق المساحات، والحفاظ على تقدمه أمام العين، ليحقق لقب "السوبر الإماراتي"، ويواصل سلسلة تحقيقه للألقاب.

وبهذا الانتصار حقق الشارقة ثاني ألقابه مع المدرب الروماني المخضرم كوزمين، بعد أن فاز بلقب كأس رئيس الدولة على حساب الوحدة بهدف من توقيع الإسباني باكو ألكاسير، قبل أشهر.