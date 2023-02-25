العالم اليوم - قصة اليوم الأخير.. نهاية مأساوية لاختفاء إمام مسجد في لبنان

انتم الان تتابعون خبر قصة اليوم الأخير.. نهاية مأساوية لاختفاء إمام مسجد في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 09:22 مساءً - انتهت قضية اختفاء إمام المسجد، أحمد شعيب الرفاعي في لبنان، الذي فقد قبل أسبوع على نحو مأساوي، حيث أفادت المعلومات لموقع "دوت الخليج"، أنه عثر على جثته مقتولا في منطقة عيون السمك، شمالي البلاد.

وعلم موقع "دوت الخليج" من مصادر لبنانية، أنه تم العثور على جثة الشيخ أحمد شعيب الرفاعي في منطقة عيون السمك من قبل شعبة المعلومات، فيما ألقي القبض على مجموعة من المشتبهين في الجريمة، بينما توارى آخرون عن الأنظار.

وأشارت المصادر إلى عدم وجود "خلفية سياسية أو أمنية للجريمة حتى الساعة، بل ثمة خلفيات وصفت بالعائلية".

وذكرت المصادر أن عملية الخطف والتصفية، جاءت نتيجة خلافات شخصية بين الضحية وبعض أقاربه في بلدة القرقف في عكار.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية "أبلغت مراجع عليا بهذا الخبر، لكنها تريثت في الإعلان عنه إلى حين تنفيذ الجيش والأجهزة الأمنية انتشارا في بلدة الضحية تحسبا لردود فعل انتقامية".

وبعد 5 أيام على اختطاف الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، عمدت "القوة الضاربة" في فرع المعلومات إلى مداهمة منزل رئيس بلدية القرقف يحي الرفاعي حيث تم اعتقاله مع ابنه علي وابن شقيقه.

التفاصيل الكاملة لجريمة القتل

تمكن فرع المعلومات بالتنسيق مع الجيش اللبناني من كشف خلفيات اختطاف ومقتل الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، ومن احتواء تداعيات الجريمة على الاستقرار العام في قرى وبلدات عكار.

وجرى كشف كافة ملابسات القضية عبر عدة خطوات:

- تتبع حركة الاتصالات وتنقل هاتف الضحية منذ خروجه منذ منزله في بلدة القرقف، حيث رُصد هاتفه بداية في مستشفى حلبا بعد تقديمه مساعدة مالية لأحد المرضى لينتقل بعدها إلى مسجد البركة في البداوي حيث أدى صلاة المغرب.

- بعد ذلك، انتقل الشيخ أحمد شعيب الرفاعي إلى شارع الميناء في طرابلس خلف مبنى الجامعة العربية في تمام الساعة 6:40 مساء، ثم ذهب إلى منطقة البحصاص عند مدخل مدينة طرابلس في تمام الساعة 6:45 مساء.

- عقب ذلك، انتقل إلى منطقة رأس مسقا في قضاء الكورة، وتحديداً عند وادي هاب الذي يصل الكورة بمنطقة أبي سمراء.

- تم العثور على قناع وقفازات يد عليها آثار دماء خلف الجامعة العربية وجرى اكتشاف مصدرها.

- بناء على ما تقدم، تحرّكت القوة الضاربة في فرع المعلومات باتجاه بلدة القرقف منتصف ليل الجمعة.

- داهمت منزل رئيس البلدية الشيخ يحيى الرفاعي، حيث تمّ توقيفه بالإضافة الى ابنه محمد وابن شقيقه عبد الكريم محمد الرفاعي، والأخير هو عنصر في القوة الضاربة

- تشير المعلومات الى أن القناع والقفازات أشياء تعود إلى المدعو عبد الكريم.

- تمكن فرع المعلومات من توقيف نجل يحيى الرفاعي في بلدة ببنين، حيث تم نقل الجميع للتحقيق، فأفرج مساء عن رئيس البلدية قبل أن يعود ويتم توقيفه صباح اليوم السبت.

- خلال التحقيقات، اعترف الرفاعي بقتل الشيخ أحمد، بمساعدة ابن عمه عبد الكريم لتتواصل معهم التحقيقات لمعرفة مكان الجثة، وهو ما استلزم بعض الوقت للإقرار بكافة التفاصيل ومنها مكان وجود الجثة في عيون السمك.

وذكرت المصادر الخاصة أن أربعة أشخاص تمّ توجيه الاتهام إليهم، بشكل مباشر بالضلوع المباشر تحريضاً وتنفيذاً في الجريمة؛ ثلاثة منهم من آل الرفاعي والرابع من آل ميقاتي، حيث اعترفوا أن أسباب الجريمة تعود الى خلافات سابقة حول شؤون بلدية وعقارية.

حكاية الخلاف

قصة الخلاف في بلدة القرقف العكارية، وتحديداً بين الشيخين يحيى الرفاعي وأحمد شعيب الرفاعي ليست وليدة الساعة.

بدأت القصة عام 2012؛ عندما تقدم عدد من أبناء القرية بشكاوى رسمية ضد الشيخ يحيى الذي يشغل منصب رئيس البلدية، متهمين إياه بهدر المال العام والإثراء غير المشروع وتحويل المشاريع العامة إلى استثمارات خاصة، فضلاً عن بيع ممتلكات في البلدة.

مع تصاعد الشكاوى والاعتراضات، تطورت الخلافات إلى اشتباكات وصدامات حيث أحرق مجهولون سيارة الشيخ أحمد شعيب الرفاعي في يونيو 2019.