وصول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية

وصول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبيةوصلت الغواصة النووية الأمريكية "سبرينغفيلد" إلى كوريا الجنوبية وفق ما اعلن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ.

وافادت وكالة سبوتنيك اليوم ان أسطول المحيط الهادئ الأمريكي نشر صورًا للغواصة التي ترفع العلم الوطني للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى أفراد طاقم البحرية الكورية الجنوبية الذين رحبوا بوصول الغواصة.

يذكر أن الغواصة وصلت في "زيارة مخطط لها" لميناء بوسان. لم يتم الكشف عن التواريخ الدقيقة للوصول والتاريخ التقديري للزيارة.

سبرينغفيلد"، إحدى الغواصات من فئة "لوس أنجلوس" المتمركزة بشكل دائم في غوام، تعمل بانتظام في منطقة عمليات الأسطول السابع للولايات المتحدة، وتقوم بعمليات الأمن البحري وتدعم مصالح الأمن القومي.

في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أيضًا على زيادة وتيرة وكثافة نشر القوات الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة.

في وقت سابق أفادت التقارير أن حاملة طائرات نووية أمريكية قد تشارك في تدريبات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "درع الحرية" في مارس/ آذار.

ذكرت وزارة خارجية كوريا الشمالية فى وقت سابق أن نشر الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية ومواصلة الأعمال القتالية ضد كوريا الشمالية، بما فى ذلك التدريبات العسكرية، يمكن أن تعتبرها بيونغ يانغ إعلان حرب.