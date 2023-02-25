السفير الأوروبى للقاهرة الإخبارية: نتعاون مع مصر فى مجال الهيدروجين الأخضر

جدة - نرمين السيد - وأضاف سفير الاتحاد الأوروبى خلال حوار خاص لبرنامج "عن قرب" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة جدًا لدعم الاقتصادات الناشئة، وعن أزمة التغير المناخى ودور الاتحاد الأوروبى فى حل تلك الأزمة، أكد كريستيان برجر أن الاتحاد الأوروبى يعمل على البحث فى مشكلات التمويل لأنه سيساهم فى مساعدة الدول النامية لمجابهة أزمة الانبعاثات الحرارية.

وأوضح أن مؤتمر المناخ "cop 28" الذى ستنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة سيعمل على بحث تنفيذ تعهدات الدول الكبرى بتقديم التمويل اللازم لمواجهة خطر التغيرات المناخية على أرض الواقع.

وتابع برجر أن التحول للطاقة النظيفة من أولويات الاتحاد الأوروبى مع مصر، لافتًا إلى أن الاتحاد وقّع مع مصر مذكرة للتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر، وذكر سفير الاتحاد الأوروبى أن توسيع استخدامات الهيدروجين الأخضر بمنطقة شرق المتوسط يعد أحد أولويات الاتحاد الأوروبى فى المرحلة الراهنة.