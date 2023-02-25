دبلوماسى سابق لـ«إكسترا نيوز»: مصر تساعد على ربط الدول الإفريقية ببعضها

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى رئاسة نيباد، وهى أهم المنظمات التابعة للاتحاد الإفريقى والتى أنشئت قبل عقدين، وتهدف لتمويل أى مشروع يربط الدول الإفريقية ببعضها.





وأضاف "حجاج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نسرين فؤاد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر دربت كوادر إفريقية عسكريين وأطباء ودبلوماسيين، يعودون لبلدانهم لقيادة العمل، موضحًا أن الدول الإفريقية تفضل هذا بدلًا من إرسالهم للدول الأوروبية، لأنه احتمال كبير ألا يعودوا ويستقروا للدول التى أرسلوا إليها، وتفقد الدول الإفريقية تلك الكوادر التى أنفقت عليها، أما مصر فتحرص على إعادة المتدربين إلى بلدهم مرة أخرى.

وتابع: "تم إنشاء المنطقة القارية التجارية فى إفريقيا التى تسمح بتبادل السلع والخدمات دون رسوم جمركية، والقمة الإفريقية الأخيرة، كان أهم بنودها الإسراع فى تطبيق البروتوكولات الخاصة بالمنطقة القارية الإفريقية، لربط القارة بعضها ببعض".

وأشار الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إلى أن مصر تساعد على ربط الدول الإفريقية ببعضها البعض، ولديها مشروعات طموحة مثل الخط البرى، والقاهرة كيب تاون، فى جنوب إفريقيا، والخط النهرى بين نهر النيل وبحيرة فكتوريا.