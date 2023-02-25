العالم اليوم - أبطال إفريقيا.. الترجي يهزم الزمالك ويوسع "الهوة"

انتم الان تتابعون خبر أبطال إفريقيا.. الترجي يهزم الزمالك ويوسع "الهوة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 08:16 مساءً - حقق الترجي التونسي انتصارا مهما، على ضيفه الزمالك المصري، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، مساء السبت.

وانتصر الترجي بنتيجة 2-0 على استاد رادس، في قمة الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، ليقترب من التأهل لربع نهائي البطولة.

أما الزمالك، فتضاءلت فرصه بالتأهل لنفس الدور، حيث يمتلك نقطة وحيدة، بعد 3 مباريات.

وسجل الترجي انتصاره الثالث في المجموعة، بفضل هدف أول سجله اللاعب التونسي محمد علي بن حمودة في الدقيقة 35.

وفي نهاية المباراة، وبالدقيقة 92، سجل محمد علي بن رمضان الهدف الثاني، ليختم اللقاء لمصلحة بطل تونس.

وسيلتقي الفريقين مرة أخرى، في القاهرة، بعد أسبوعين من اليوم، في الجولة الرابعة من المجموعة.

وتضم المجموعة أيضا المريخ السوداني (4 نقاط) وشباب بلوزداد الجزائري (3 نقاط).