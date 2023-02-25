كاتب سياسى للقاهرة الإخبارية: مصر لها فضل كبير فى عودة العراق للحضن العربى

جدة - نرمين السيد - قال أحمد خضر، الكاتب السياسى العراقى، إن هناك رغبة كبيرة للشعب والحكومة العراقية أن يعود العراق مرة أخرى لدوره العربى والتاريخى المشرف المساهم والداعم لدول العربية، وذلك تم بمساعدة كبيرة من الأشقاء العرب وفى مقدمتهم مصر التى لها الفضل الكبير فى عودة العراق للحضن العربى.





وأضاف الكاتب السياسى العراقى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العراق اليوم لديه رؤية مشتركة مع مصر ودول الخليج، لإعلاء قيمة الوحدة العربية، وهناك نية للمشاركة فى تنسيق وضع حلول لقضايا الأمة العربية. وتابع الكاتب السياسى العراقى، أن استراتيجة البرلمان العربى لابد أن تركز على توجيه خطابات للمنظمات الدولية، تطالب بها أن تكون على قدر من المسئولية والحيادية اتجاه القضايا العربية، ومعاناة الشعوب بالمنطقة العربية، من خلال تشكيل وفود وبيانات، وأيضًا مطالبة الحكومات بمواقف رسمية لدعم قضايا الأمة العربية.

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