«إكسترا نيوز» تعرض تقريرًا تليفزيونيًا حول مقترح الصين للسلام فى أوكرانيا

وأضاف التقرير، أنه من ضمن المقترح الحفاظ على سلامة المحطات النووية، وضمان تصدير الحبوب، والتخلى عن فرض العقوبات أحادية الجانب، وإعادة الإعمار بعد النزاع، وضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد.
وفى وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الصينية، فى بيان لها وثيقة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، تؤكد فيها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا فى أسرع وقت ممكن.
وتتكون هذه الوثيقة، من 12 بندًا، وهى: البند الأول ينص على ضرورة احترام سيادة كافة الدول وأن جميع الدول متساوية، بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو ثروتها، وأنه يجب تطبيق القانون الدولى بشكل موحد والتخلى عن المعايير المزدوجة.
والبند الثانى يطالب بنبذ عقلية الحرب الباردة، مُشيرًا إلى أنه لا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن ضمان الأمن الإقليمى من خلال تعزيز الكتل العسكرية وتوسيعها، وأنه من الضرورى احترام المصالح المشروعة والهواجس الأمنية لجميع البلدان ومعالجتها بشكل مناسب.
والبند الثالث يدعو إلى وقف القتال والصراع. وأوضحت بكين فى هذا البند أنه لا رابح فى الصراعات والحروب، وأنه يجب على جميع الأطراف التحلى بالعقلانية وضبط النفس، وعدم صب الزيت على النار، وعدم السماح بمزيد من التصعيد وخروج الأزمة الأوكرانية عن السيطرة، مؤكدة الحاجة إلى استئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف فى أسرع وقت.
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