القاهرة الإخبارية: العواصف الثلجية تهدد حياة 6 ملايين نسمة فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأشار تقرير «القاهرة الإخبارية» إلى أن وسط مدينة سان فرانسيسكو قد يشهد درجات حرارة باردة قياسية، وفقًا لهيئة الأرصاد الأمريكية التى قالت إن درجات الحرارة المتوقعة عند 3 درجات مئوية ستجعل المدينة فى أبرد درجاتها منذ عام 2009.

كما صدرت عدة تحذيرات بوقوع فيضانات مفاجئة فى مقاطعتى لوس أنجلوس وفينتورا، وأوضح التقرير أن حياة 6 ملايين نسمة مهددة فى المقاطعتين بسبب تلك الفيضانات والعواصف.

وقال خبراء الأرصاد إن الفيضانات المفاجئة فى لوس أنجلوس تهدد حياة القاطنين بالقرب من المناطق الحضرية والطرق السريعة، وأدى ذلك إلى توقع هيئة الأرصاد الجوية إلى توقع حدوث انهيارات أرضية ضحلة وانهيارات طينية، كما يعيش أكثر من 500 ألف شخص فى ميتشجان بلا كهرباء بسبب العواصف الثلجية مع توقع بارتفاع درجات الحرارة المنخفضة مرة أخرى فوق الصفر.