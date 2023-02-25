العالم اليوم - يمكن إصلاحه في المنزل.. "نوكيا" تنافس بهاتف مختلف

انتم الان تتابعون خبر يمكن إصلاحه في المنزل.. "نوكيا" تنافس بهاتف مختلف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 07:19 مساءً - أعلنت شركة "نوكيا" عن أحدث هواتفها الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"، والتي تم تصميمها بشكل يسمح لمستخدميها إجراء عملات صيانة بسيطة لها في المنزل.

وتم إطلاق نوكيا "جي 22" في برشلونة، ويتميز بتصميم داخلي قابل للإزالة، بما يسمح فك المكونات الداخلية واستبدالها بما في ذلك البطارية والشاشة ومنفذ الشحن بسهولة.

وستوفر الشركة قطع غيار أصلية متاحة بشكل سهل لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى خيارات الإصلاح الاحترافية ذات الأسعار المعقولة.

وقال آدم فيرغسون، مسؤول التسويق في "إتش إم دي غلوبال"، الشركة المصنعة لـ"نوكيا": "تم تصميم "نوكيا جي 22" الجديد بشكل هادف مع تصميم قابل للإصلاح بحيث يمكنك الاحتفاظ به لفترة أطول".

يتكون "جي 22" جزئيا من البلاستيك المعاد تدويره ويحتوي على شاشة 6.53 بوصة وبطارية كبيرة السعة وكاميرا 50 ميغابكسل وماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد 12".

وتأمل الشركة في ركوب موجة رغبة المستهلك في الحصول على أجهزة تدوم لفترة طويلة، مع أقل عدد ممكن من الأعطال.