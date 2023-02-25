القاهرة الإخبارية: روسيا توقف إمدادات النفط إلى بولندا

جدة - نرمين السيد - قال دانييل أوباجتيك، الرئيس التنفيذى لشركة "بى.كيه.إن أورلين"، اليوم السبت، إن إمدادات النفط الروسى إلى بولندا عبر خط أنابيب (دروجبا) توقفت، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وكتب "أوباجتيك" على "تويتر": "نحن نؤمن الإمدادات بشكل فعال.. أوقفت روسيا الإمدادات إلى بولندا، ونحن مستعدون لذلك، ويأتى 10٪ فقط من النفط الخام من روسيا وسنستبدلها بنفط من مصادر أخرى". و"بى.كيه.إن أورلين" هى إحدى شركات تكرير النفط البولندية الكبرى، ولها عمليات كبرى فى بولندا والتشيك وسلوفاكيا وألمانيا ودول البلطيق.

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