السفير الأوروبى للقاهرة الإخبارية: مصر محور إنتاج الطاقة النظيفة فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف سفير الاتحاد الأوروبى خلال حوار خاص لبرنامج عن قرب المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر ذات مكانة كبيرة، وتمتلك قدرات ضخمة فى تطوير برامج الطاقة.
وأوضح أن مصر محور إنتاج الطاقة النظيفة فى المنطقة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبى يسعى لإنتاج 250 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية بالشراكة مع مصر.
وتابع برجر أن الاتحاد الأوروبى يؤكد على أهمية تطوير البنية التحتية لإنتاج الطاقة النظيفة فى مصر، وعلى أهمية تعزيز الشراكة وبرامج التعاون مع الدول العربية.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 25 دولة تنفذ مشروعات للحد من الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبى لديه شراكة قوية مع مصر للتركيز على مشكلات الهجرة.
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