خبير لـ القاهرة الإخبارية: الهند تسعى بحيادية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بودن فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن نيودلهى، اتخذت موقفًا محايدًا لكى تتمكن من الوساطة بين أطراف الأزمة. وأوضح، أن الوساطة الصينية لإحلال السلام لم تلق ترحيبًا من دول الغرب، مشيرًا إلى أن الهند فى وضع أفضل من بكين، لقيادة مبادرة الوساطة فى الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع، الهند لعبت دور الوسيط الاقتصادى ويمكنها لعب دور الوسيط السياسى بسبب قربها من موسكو ودول الاتحاد الأوروبى.

ولفت إلى أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، يجبر الهند على تغيير موقفها الحيادى بين موسكو وكييف بسبب مصالحها المشتركة مع الطرفين.