كريستيان برجر لـ «القاهرة الإخبارية»: نواجه عبئا ماليا لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الدول الأعضاء تسعى لدعم البنية التحتية التى دمرها العدوان الروسى فى أوكرانيا، بالإضافة لدعم اللاجئين الأوكرانيين بالاتحاد.





أضاف برجر لـ"القاهرة الإخبارية" أن الاتحاد الأوروبى منح اللاجئين الأوكرانيين الحماية المؤقتة، وأن هناك تقديرات مختلفة بشأن ما يحدث فى أوكرانيا، وأن وحدة كييف مع الاتحاد تعد مكسبًا كبيرًا.

وأوضح السفير برجر، أن موقف الاتحاد الأوروبى كان واضحًا منذ البداية، وأدان الهجوم على أوكرانيا، لأنه انتهاك للقانون الدولى.

كما أكد أن الاتحاد الأوروبى يواجه عبئا ماليا لدعم أوكرانيا، إذ إن التضخم العالمى يشهد ارتفاعًا.

أشار سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، إلى أن المنطقة العربية واجهت العديد من المشكلات خلال 15 عامًا، لافتًا إلى أن أجندة بروكسل للبحر المتوسط تهدف لحل مشكلات المنطقة.

ووصف العلاقة بين الاتحاد الأوروبى والعالم العربى بالشراكة المهمة، إذ إن هناك تدفقات تجارية كبيرة بين الطرفين.

ذكر برجر أن الحوكمة الجيدة تستطيع أن توفر بيئة جيدة للمستثمرين وتزيد تدفق المستثمرين الأوروبيين بالمنطقة العربية، لافتًا إلى أن مصر نموذج جيدة للحكومة الرشيدة، وحققت نموًا اقتصاديًا خلال الفترة الماضية، ما دفع الاتحاد الأوروبى لتقديم الدعم الممكن للحكومة المصرية فى برامج التعليم.

وتابع أن "قضايا فلسطين وسوريا واليمن على رأس الكوارث الإنسانية وجهود كبيرة من الدول الأعضاء لدعم المنكوبين، وتم تخصيص نحو مليار يورو كل عام للدعم الإنسانى".