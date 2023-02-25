حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 05:25 مساءً - أعلنت وسائل إعلام يابانية، وقوع زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية، اليوم السبت.

وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أعلن الأسبوع الماضي، أن منطقة هوكايدو بشمال اليابان شهدت زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال قهرمان مراش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.