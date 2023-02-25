مراسل القاهرة الإخبارية: تناقض أوروبى حول حزمة العقوبات العاشرة على روسيا

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطا الله، مراسل القاهرة الإخبارية، من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبى أقر الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا؛ ليستهدف بشكل أساسى الاقتصاد الروسى، وكل ما له علاقة بصناعة المحركات فى روسيا.





وأضاف عطا الله فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم حظر التحويلات المالية من وإلى روسيا، وإدراجها ضمن قائمة العقوبات، بالإضافة إلى سلسلة من الأفراد والمنظمات الذين يساعدون روسيا.

تأتى كل هذه الإجراءات، من أجل تقليل الصناعة الروسية حتى لا تستطيع الاستمرار فى أرض المعركة بالمعدات والمحركات.

وأشار إلى أن هناك جبهتين داخل الاتحاد الأوروبى، الأولى لا تريد أى استثناء للعقوبات على روسيا، من أجل عزلها تماما، حتى لا يكون لها مستقبل فى التعامل التجارى، والجبهة الأخرى ترى أن يتم البقاء على نوع من التجارة واستيراد بعض المواد الخام من روسيا التى تدخل فى بعض الصناعات، مضيفا أن التناقض داخل الاتحاد الأوروبى يؤجل الإعلان عن العقوبات سريعا.