كندا ترسل 4 دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا.. والسويد تسلمها معدات للطاقة

جدة - نرمين السيد - وقال ترودو - فى تصرى نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية اليوم السبت - إن "كندا ستوفر أربع دبابات قتال إضافية من طراز "ليوبارد 2"؛ لدعم القوات المسلحة لأوكرانيا.

وتخطط كندا لنقل ثمانية دبابات إلى أوكرانيا بالإضافة إلى مركبة إصلاح مدرعة وأكثر من 5 آلاف قذيفة مدفعية من عيار 155 مم.

وكانت كندا قد أرسلت - فى وقت سابق - أربع دبابات "ليوبارد 2"، جرى تسليمها إلى بولندا، حيث سيتم تدريب الأوكرانيين على استخدام هذه المركبات المدرعة.

وفيما يخص قطاع الطاقة، أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، استلامها مجموعة من معدات الطاقة من شركاء سويديين، يبلغ وزنها أكثر من 62 طنا، تشمل على مولدات قوية وبطاريات لتخزين الكهرباء.

وأكد وزير الطاقة الأوكرانى هيرمان هالوشينكو أن المعدات التى استلمتها كييف مهمة للغاية فى الوقت الحالى؛ وستسهم فى التشغيل المستقر لقدرات إنتاج الغاز وستساعد فى استعادة البنية التحتية للطاقة.