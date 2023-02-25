سياسى أوكرانى: الوثيقة الصينية لا تعطى أوكرانيا ما تريد.. وزيلينسكى يرفضها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رامى أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكرانى، من كييف، إن الشعب والحكومة الأوكرانية يرحبان بأى مبادرة لإحلال السلام فى أوكرانيا، لافتًا إلى أن الوثيقة الصينية لدعم السلام بين البلدين، عبارة عن خطوط عامة، ولا تعطى لأوكرانيا ما تريد.





وأضاف أبو شمسية، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأوكرانى زيلينسكى يرفض أى خطة سلام لا تتضمن انسحابًا كاملاً من البلاد، وفى حالة تطبيق ذلك من الممكن بعدها الجلوس والتفاوض لحماية الحدود من أى اعتداءات أخرى، وأوكرانيا تدافع عن أراضيها وليس لديها أى خيار آخر. وأكد أن الحرب التى تدور تقودها أوكرانيا نيابة عن المجتمع الغربى وأمريكا؛ من أجل إضعاف روسيا، وهناك تقارب ما بين الصين وروسيا وبيلاروسيا، لكى تشكل معسكرا شرقيا ضد النظام الأمريكى الغربى الذى يحكم العالم. وأشار إلى أن الاقتصاد الصينى يعتمد كليا على الدولار الأمريكى، لذلك الصين لن تتخلى عن اقتصادها مقابل دعم روسيا، لأنها رغم كونها دولة عظمى إلا أنها لن تقطع علاقتها الاقتصادية مع الغرب وأمريكا، من أجل دعم أوكرانيا.

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