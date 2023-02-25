الدفاع الروسية: بدء مناورات عسكرية ضخمة جنوب البلاد تحاكى الحرب

جدة - نرمين السيد - وتشير التوقعات داخل الجيش الأوكرانى إلى احتمالات وقوع المزيد من الضربات الروسية الجديدة على بلاده، إذ أشار إلى أن روسيا ضاعفت عدد السفن العاملة فى البحر الأسود وتوقع أن يكون هذا استعدادًا لمزيد من الضربات الصاروخية.

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