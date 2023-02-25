زيلينسكى: نتوقع اتخاذ خطوات حاسمة ضد الصناعة النووية الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى إنه يتوقع اتخاذ خطوات حاسمة ضد الصناعة النووية الروسية.

وأعلنت بريطانيا، أمس الجمعة، فرض عقوبات على الرئيس التنفيذى لخط غاز "نورد ستريم 2" الروسى، مؤكدة أنها ستطلق عقوبات جديدة تحظر كل ما تستخدمه روسيا على أرض المعركة.

وعلقت شركة الطاقة الروسية "روساتوم" على القرار البريطانى، مؤكدة أن عقوبات بريطانيا ضد الشركة تعرض الأمن النووى الدولى للخطر.