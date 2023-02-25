أزمة فى بريطانيا بسبب نقص الخضار والفواكه

جدة - نرمين السيد - تواجه بريطانيا فى الوقت الراهن، نقصًا فى بعض أنواع الخضار والفواكه، للحد الذى جعل عددا من المتاجر يتجه إلى تحديد الكميات التى يمكن للمتسوقين شراؤها، خاصةً من الفلفل الحلو والطماطم، ما دفع وزيرة البيئة البريطانية، تيريز كوفى؛ لتشجيع مواطنيها على تناول "اللفت" بدلا من الطماطم.





وقالت سامية الأطرش، عضوة حزب المحافظين البريطانى، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن تصريحات الوزيرة "كوفى" لاقت سخرية واسعة داخل المجتمع البريطانى، الأمر الذى دفع مسؤولا بالحكومة لتصحيح الصورة، من خلال الإشارة إلى أن هذه التصريحات تستهدف تعظيم الاستفادة من المنتجات التى تتم زراعتها محليًا. وأوضحت أن الحكومة البريطانية لا ترجع أزمة الخضار والفواكه إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى فى الوقت الحالى لتحفيز العمل البيئى؛ من أجل إيجاد سبيل للتعامل مع الأزمة الحالية فى الأسواق. وأشارت إلى أنه يجرى العمل فى الوقت الحالى على زيادة الدعم؛ لمواجهة الارتفاع المستمر فى فواتير وسائل المعيشة الأساسية فى بريطانيا، والتى تأثرت على مدى الأشهر القليلة الماضية، بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

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