العالم اليوم - خوف الزلزال يصل العراق.. نينوى وأربيل في مرمى الهزات

انتم الان تتابعون خبر خوف الزلزال يصل العراق.. نينوى وأربيل في مرمى الهزات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 فبراير 2023 03:22 مساءً - يبدو أن التوابع الارتدادية إثر الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا قبل نحو 3 أسابيع، لا تزال نشطة وتضرب عددا من دول المنطقة، وفي هذا السياق أعلنت وزارة النقل العراقية، السبت، عن تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في كل من محافظتي نينوى وأربيل شمال البلاد .

تفاصيل الهزتين

وقالت الوزارة بيان لها إن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزتين أرضيتين فجر السبت في محافظة نينوى ومحافظة أربيل.

ودعت الهيئة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية، الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

فيما قالت وزارة النقل والمواصلات بإقليم كردستان العراق في بيان أن زلزالا بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ضرب الإقليم، وأن "مركزه كان يقع بين أربيل والموصل على عمق 5 كيلومترات، وقد شعر به السكان في أغلب مناطق إقليم كردستان".

وقال مدير إعلام هيئة الأنواء والرصد الزلزالي عامر الجابري، لوكالة الأنباء العراقية "واع" إنه حتى وإن كانت هناك هزات أرضية فسيكون الشعور بها خفيف، ولن تخلف خسائر مادية أو بشرية.

تقول ليلاف سليمان، وهي من سكان أربيل، في حديث مع موقع "دوت الخليج" :

شعرنا بالهزة التي حدثت من بعد الساعة الثانية فجرا، حيث كنا قد تأخرنا بالخلود للنوم كونها عطلة نهاية الأسبوع .

الهزة كانت قوية نوعا ما حيث ارتجت بعض أغراض البيت المعلقة على الجدران، وعلى طاولات المطبخ وغرفة المعيشة، والحمد لله لم تلحق أضرار بنا وبمن حولنا في المنطقة التي نسكن .

تمالكنا أنفسنا رغم الذعر الشديد، خاصة وأننا نشاهد يوميا المآسي والقصص المفجعة التي خلفها الزلزال وتوابعه في بلدان مجاورة للعراق، في تركيا وسوريا خاصة .

هذا وقد امتدت تأثيرات الزلزال لتطال بعض مناطق محافظة دهوك الشمالية المحاذية لمحافظتي أربيل ونينوى، وخرج الأهالي في بعض المناطق في المحافظات الثلاث كقضائي بردرش في دهوك وقضاء خبات في أربيل، لخارج بيوتهم خشية وقوع هزات أعنف .

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا، تظهر بعض الأضرار التي لحقت بسيارات وعربات في بعض مناطق أربيل جراء الهزتين .