القاهرة الإخبارية: زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب وسط تركيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل منذ قليل، خبرا يفيد بوقوع زلزال وسط تركيا. وبحسب ما نقلته الفضائية، عن مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، ضرب الزلزال والذى بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا.

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